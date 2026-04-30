Вратарь «Филадельфии» установил клубный рекорд в решающих матчах серии КС всех времён

Чешский голкипер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Владарж завершил решающую шестую встречу первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Питтсбург Пингвинз» (1:0 ОТ) с клубным рекордом всех времён.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Йорк (Мичков, Кейтс) – 77:32    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Владарж сделал наибольшее количество сейвов среди вратарей «Флайерз» в решающей игре серии. В активе чеха 42 спасения. Предыдущий рекорд составлял 41 сейв Фила Майра в третьей игре предварительного раунда в 1980 году.

Благодаря данной победе «Филадельфия» смогла выбить «Питтсбург» из Кубка Стэнли и выйти в следующий раунд, где её ожидает серия с «Каролиной Харрикейнз».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026
