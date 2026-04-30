Евгений Малкин повторил национальный рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли

39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял участие в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли сезона-2026 с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ) и повторил рекорд по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян.

Для российского форварда этот матч стал 183-м в карьере в плей-офф НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд Сергея Фёдорова (183) по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. После данного поражения «Пингвинз» завершили своё выступление в текущем плей-офф. Команда из Питтсбурга проиграла серию «Филадельфии» со счётом 2-4.