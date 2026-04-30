«Вегас» обыграл «Юту» в овертайме в матче с девятью шайбами. У Дорофеева — хет-трик

В ночь с 29 на 30 апреля завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии 3-2.

В составе хозяев хет-трик оформил российский нападающий Павел Дорофеев, также отличился Ши Теодор (1+1). Второй гол Дорофеев забил с передачи другого россиянина — Ивана Барбашёва. Джек Айкел оформил две голевые передачи. Победная шайба на счету Жереми Лозона.

В составе гостей заброшенные шайбы записали на свой счёт Джон Марино, Дилан Гюнтер, Майкл Карконе и Лоусон Круз. Канадский форвард отличился на 30-й минуте матча с передачи Михаила Сергачёва, который за 12 минут до этого отдохнул пару минут и набрался сил для будущих свершений на скамейке штрафников за толчок на борт игрока соперника. Клейтон Келлер отметился двумя ассистами.

Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 2 мая.