Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс – Юта Маммот, результат матча 30 апреля 2026, счет 5:4, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Вегас» обыграл «Юту» в овертайме в матче с девятью шайбами. У Дорофеева — хет-трик
Комментарии

В ночь с 29 на 30 апреля завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии 3-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 17:11     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 19:19 (pp)     1:2 Круз (Келлер, Сергачёв) – 30:40     2:2 Дорофеев (Теодор, Барбашёв) – 35:37     3:2 Теодор (Стоун) – 37:17     3:3 Гюнтер (Ямамото, Уигар) – 45:54     3:4 Карконе (Керфут) – 52:42     4:4 Дорофеев (Смит, Айкел) – 59:07     5:4 Хауден (Марнер) – 85:28 (sh)    

В составе хозяев хет-трик оформил российский нападающий Павел Дорофеев, также отличился Ши Теодор (1+1). Второй гол Дорофеев забил с передачи другого россиянина — Ивана Барбашёва. Джек Айкел оформил две голевые передачи. Победная шайба на счету Жереми Лозона.

В составе гостей заброшенные шайбы записали на свой счёт Джон Марино, Дилан Гюнтер, Майкл Карконе и Лоусон Круз. Канадский форвард отличился на 30-й минуте матча с передачи Михаила Сергачёва, который за 12 минут до этого отдохнул пару минут и набрался сил для будущих свершений на скамейке штрафников за толчок на борт игрока соперника. Клейтон Келлер отметился двумя ассистами.

Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 2 мая.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-матчи четверга: Лига Европы, Мирра в Мадриде, «Авангард» — «Локо», плей-офф НБА и НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android