Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев забил во втором подряд матче плей-офф НХЛ

Комментарии

В эти минуты в Парадайсе, США, на льду «Ти-Мобайл Арены» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026, в котором местный «Вегас Голден Найтс» принимает «Юту Маммот». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей. Счёт в серии на данный момент ничейный — 2-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
3 : 2
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 17:11     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 19:19 (pp)     1:2 Круз (Келлер, Сергачёв) – 30:40     2:2 Дорофеев (Теодор, Барбашёв) – 35:37     3:2 Теодор (Стоун) – 37:17    

В концовке первого периода на 20-й минуте российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев забросил шайбу. Это второй подряд матч в текущем плей-офф для форварда, где он отличился голом. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео взятия ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Дорофеев проводит пятый матч. Это его вторая шайба и, соответственно второе очко. Следующая игра в серии состоится на льду «Юты» утром 2 мая.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android