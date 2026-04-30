Павел Дорофеев забил во втором подряд матче плей-офф НХЛ

В эти минуты в Парадайсе, США, на льду «Ти-Мобайл Арены» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026, в котором местный «Вегас Голден Найтс» принимает «Юту Маммот». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей. Счёт в серии на данный момент ничейный — 2-2.

В концовке первого периода на 20-й минуте российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев забросил шайбу. Это второй подряд матч в текущем плей-офф для форварда, где он отличился голом. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео взятия ворот.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Дорофеев проводит пятый матч. Это его вторая шайба и, соответственно второе очко. Следующая игра в серии состоится на льду «Юты» утром 2 мая.