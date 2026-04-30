Главная Хоккей Новости

Комбинация с участием Мичкова, выбившая «Питтсбург» из плей-офф. Это 1-е очко Матвея в КС

Комбинация с участием Мичкова, выбившая «Питтсбург» из плей-офф. Это 1-е очко Матвея в КС
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сделал результативную передачу на победный гол в овертайме шестого матча серии Кубка Стэнли — 2026 с «Питтсбург Пингвинз» (1:0 ОТ). Победа в данной встрече помогла «Флайерз» выбить «Пингвинз» из плей-офф НХЛ (счёт в серии — 4-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Йорк (Мичков, Кейтс) – 77:32    

21‑летний форвард вернулся в состав после того, как остался в запасе в предыдущей игре. В овертайме Мичков участвовал в голевой атаке, оформив передачу на защитника Кэма Йорка. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голевой комбинации.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это первая результативная передача Матвея как в этом розыгрыше плей‑офф, так и в его карьере в Кубке Стэнли. В шестом матче серии он также записал «+1», нанёс три броска по воротам и провёл на льду 17.26 (в том числе 1.51 — в большинстве).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
