Комбинация с участием Мичкова, выбившая «Питтсбург» из плей-офф. Это 1-е очко Матвея в КС

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сделал результативную передачу на победный гол в овертайме шестого матча серии Кубка Стэнли — 2026 с «Питтсбург Пингвинз» (1:0 ОТ). Победа в данной встрече помогла «Флайерз» выбить «Пингвинз» из плей-офф НХЛ (счёт в серии — 4-2).

21‑летний форвард вернулся в состав после того, как остался в запасе в предыдущей игре. В овертайме Мичков участвовал в голевой атаке, оформив передачу на защитника Кэма Йорка. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео голевой комбинации.

Это первая результативная передача Матвея как в этом розыгрыше плей‑офф, так и в его карьере в Кубке Стэнли. В шестом матче серии он также записал «+1», нанёс три броска по воротам и провёл на льду 17.26 (в том числе 1.51 — в большинстве).