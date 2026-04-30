Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

30 апреля главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, результаты плей-офф НХЛ и КХЛ, НБА, теннис, Роналду, Малкин, Мичков

«Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, ничья «Атлетико» и «Арсенала» в ЛЧ. Главное к утру
Комментарии

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в овертайме шестого матча серии и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026, «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, «Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» в третьем матче и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Питтсбург» проиграл со счётом 0:1 «Филадельфии» и выбыл из КС, Мичков сделал ассист в ОТ.
  2. «Атлетико» и «Арсенал» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью в матче 1/2 финала ЛЧ.
  3. «Ак Барс» дома победил «Металлург» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина.
  4. 25 очков Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и закрыть серию.
  5. Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» перевести в овертайм пятый матч серии с «Ютой».
  6. Гол Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» в саудовской Про-Лиге.
  7. «Локомотив» смог вырвать победу у «Пармы» в матче 1/4 финала Единой лиги.
  8. «Тампа» с Кучеровым проиграла «Монреалю» в пятом матче серии плей-офф НХЛ..
  9. «Кливленд» победил «Торонто» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф НБА.
  10. Евгений Малкин повторил национальный рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли.
  11. 45 очков Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Орландо» и сократить отставание в серии.
  12. Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером.
  13. ЦСКА с разницей в 18 очков обыграл «Енисей» в домашнем матче 1/4 плей-офф ЕЛ.
Материалы по теме
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android