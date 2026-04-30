«Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, ничья «Атлетико» и «Арсенала» в ЛЧ. Главное к утру
«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в овертайме шестого матча серии и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026, «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, «Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» в третьем матче и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Питтсбург» проиграл со счётом 0:1 «Филадельфии» и выбыл из КС, Мичков сделал ассист в ОТ.
- «Атлетико» и «Арсенал» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью в матче 1/2 финала ЛЧ.
- «Ак Барс» дома победил «Металлург» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина.
- 25 очков Леброна не помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и закрыть серию.
- Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» перевести в овертайм пятый матч серии с «Ютой».
- Гол Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли» в саудовской Про-Лиге.
- «Локомотив» смог вырвать победу у «Пармы» в матче 1/4 финала Единой лиги.
- «Тампа» с Кучеровым проиграла «Монреалю» в пятом матче серии плей-офф НХЛ..
- «Кливленд» победил «Торонто» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф НБА.
- Евгений Малкин повторил национальный рекорд по количеству матчей в Кубке Стэнли.
- 45 очков Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Орландо» и сократить отставание в серии.
- Артюр Фис вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Янником Синнером.
- ЦСКА с разницей в 18 очков обыграл «Енисей» в домашнем матче 1/4 плей-офф ЕЛ.
