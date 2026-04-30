«Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, ничья «Атлетико» и «Арсенала» в ЛЧ. Главное к утру

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в овертайме шестого матча серии и вышла в 1/4 финала Кубка Стэнли — 2026, «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, «Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» в третьем матче и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».