Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» перевести в овертайм пятый матч серии с «Ютой»

В эти минуты в Парадайсе, США, на льду «Ти-Мобайл Арены» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026, в котором местный «Вегас Голден Найтс» принимает «Юту Маммот». После третьего периода счёт 4:4, матч перешёл в овертайм. Счёт в серии на данный момент ничейный — 2-2.

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил хет-трик, забросив свою третью шайбу в матче на последней минуте основного времени. Этот гол помог «золотым рыцарям» перевести встречу в овертайм. Это первый хет-трик Дорофеева в матчах плей-офф в карьере.

Свою первую шайбу Дорофеев забросил в концовке первого периода, на 20-й минуте. Второй гол в матче россиянин забил во втором периоде.