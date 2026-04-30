Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» перевести в овертайм пятый матч серии с «Ютой»

Комментарии

В эти минуты в Парадайсе, США, на льду «Ти-Мобайл Арены» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026, в котором местный «Вегас Голден Найтс» принимает «Юту Маммот». После третьего периода счёт 4:4, матч перешёл в овертайм. Счёт в серии на данный момент ничейный — 2-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Овертайм
4 : 4
ОТ
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 17:11     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 19:19 (pp)     1:2 Круз (Келлер, Сергачёв) – 30:40     2:2 Дорофеев (Теодор, Барбашёв) – 35:37     3:2 Теодор (Стоун) – 37:17     3:3 Гюнтер (Ямамото, Уигар) – 45:54     3:4 Карконе (Керфут, Петерка) – 52:42     4:4 Дорофеев (Смит, Айкел) – 59:07    

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил хет-трик, забросив свою третью шайбу в матче на последней минуте основного времени. Этот гол помог «золотым рыцарям» перевести встречу в овертайм. Это первый хет-трик Дорофеева в матчах плей-офф в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Свою первую шайбу Дорофеев забросил в концовке первого периода, на 20-й минуте. Второй гол в матче россиянин забил во втором периоде.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android