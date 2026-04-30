«Мы не показали свою лучшую игру». Купер — о поражении «Тампы» в пятом матче с «Монреалем»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в пятом матче серии с «Монреаль Канадиенс» (2:3, 2-3).

«Мы только что проиграли пятую игру, поэтому сейчас у меня в голове много всего происходит. Считаю ли я, что мы провели свою лучшую игру? Очевидно, нет. Действительно ли так обидно вернуться домой и проиграть? Да. Это то, чем мы должны быть мотивированы и не мириться с этим. Теперь послушайте, у нас были шансы сравнять счёт, но мы попали в штангу. Мы сами создали себе возможности забить, просто не смогли реализовать их. Можем ли мы что-то сделать лучше? Без сомнения, но тот факт, что мы постоянно проигрывали в счёте, заставлял нас постоянно догонять. Это не рецепт успеха», — цитирует Купера пресс-служба клуба.