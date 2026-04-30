Расписание матчей 1/2 финала ВХЛ на 30 апреля 2026 года

Сегодня, 30 апреля, пройдёт один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 30 апреля 2026 года (время московское):

17:00. «Югра» – «Нефтяник».

Пары 1/2 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск, счёт в серии — 0-2.

2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск, счёт в серии — 1-0.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.