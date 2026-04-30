Денисенко назвал ключевой аспект для успеха «Ак Барса» в серии с «Металлургом»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко назвал ключевой аспект для успеха казанцев в серии с «Металлургом». «Ак Барс» ведёт в серии со счётом 2-1.

– Шаг за шагом двигаемся к нашей главной серии. Сделали работу над ошибками после второй игры, исправили и показали всё на льду.

– При игре в равных составах «Ак Барс» выглядит пока солиднее «Металлурга», а соперник цепляет свои шансы в неравных составах. Ключевое – свести удаления к минимуму?

– Сегодня всего один раз удалились, выстояли. Все линии хорошо сыграли. Надо меньше удаляться, и всё будет в порядке.

– «Ак Барс» будет меняться в четвёртой игре или вы нащупали победную волну?

– Сейчас надо выдохнуть спокойно, набраться сил, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Будем выполнять их установку, – сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.