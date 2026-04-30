Денисенко назвал ключевой аспект для успеха «Ак Барса» в серии с «Металлургом»
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко назвал ключевой аспект для успеха казанцев в серии с «Металлургом». «Ак Барс» ведёт в серии со счётом 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

– Шаг за шагом двигаемся к нашей главной серии. Сделали работу над ошибками после второй игры, исправили и показали всё на льду.

– При игре в равных составах «Ак Барс» выглядит пока солиднее «Металлурга», а соперник цепляет свои шансы в неравных составах. Ключевое – свести удаления к минимуму?
– Сегодня всего один раз удалились, выстояли. Все линии хорошо сыграли. Надо меньше удаляться, и всё будет в порядке.

– «Ак Барс» будет меняться в четвёртой игре или вы нащупали победную волну?
– Сейчас надо выдохнуть спокойно, набраться сил, тренеры нам подскажут, как лучше играть. Будем выполнять их установку, – сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

