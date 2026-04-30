Нападающий «Металлурга» Фёдоров назвал причины поражения в третьем матче полуфинала

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров назвал причины поражения в третьем матче полуфинала с «Ак Барсом» (1:4, 1-2).
– Первый период провалили, второй и третий включились, навязали свою игру, переиграли соперника, но то, что мы пропустили две шайбы в конце первого периода – не смогли отыграть. Поэтому такой результат.
– С какими мыслями выходили на третий период?
– Мысли были только одни, нам надо было отыгрываться, хотели сравнять счёт.
– Насколько важен стартовый натиск? Первые три матча серии показывают, кто забивает первым, тот и выигрывает.
– Это всегда важно, в плей-офф – тем более. Когда ты забиваешь первым, это даёт тебе психологическое преимущество. Мы сделаем выводы и выйдем на следующую игру уже совсем с другим настроем, – сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 30 апреля 2026
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
07:48
-
06:54
-
06:43
-
06:24
-
06:04
-
05:52
-
04:48
-
04:27
-
02:55
- 29 апреля 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:57
-
22:50
-
22:33
-
22:13
-
22:09
-
21:47
-
21:31
-
21:19
-
20:57
-
20:42
-
20:19