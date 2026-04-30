Нападающий «Металлурга» Фёдоров назвал причины поражения в третьем матче полуфинала

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров назвал причины поражения в третьем матче полуфинала с «Ак Барсом» (1:4, 1-2).

– Первый период провалили, второй и третий включились, навязали свою игру, переиграли соперника, но то, что мы пропустили две шайбы в конце первого периода – не смогли отыграть. Поэтому такой результат.

– С какими мыслями выходили на третий период?

– Мысли были только одни, нам надо было отыгрываться, хотели сравнять счёт.

– Насколько важен стартовый натиск? Первые три матча серии показывают, кто забивает первым, тот и выигрывает.

– Это всегда важно, в плей-офф – тем более. Когда ты забиваешь первым, это даёт тебе психологическое преимущество. Мы сделаем выводы и выйдем на следующую игру уже совсем с другим настроем, – сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.