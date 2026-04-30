Нападающий «Металлурга» Нечаев высказался о поражении в третьем матче полуфинала

Нападающий «Металлурга» Нечаев высказался о поражении в третьем матче полуфинала
Нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев оценил поражение в третьем матче серии с «Ак Барсом» (1:4, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кателевский (Дыняк, Пустозёров) – 15:04 (5x5)     2:0 Кателевский (Пустозёров, Миллер) – 18:08 (5x5)     3:0 Яшкин (Лямкин, Семёнов) – 27:09 (5x4)     3:1 Пресс – 31:52 (5x5)     4:1 Семёнов – 59:05 (en)    

– Что пошло не так? Команда нашла ключи к победе во второй игре, но сегодня вновь упустила нить происходящего.
– В принципе, мы хорошо провели два последних периода, в первом мы совершили несколько ошибок, которые стали ключевыми в этой игре.

– Ключевыми в этой серии становятся первые периоды? Две победы «Ак Барса» были оформлены де-факто в стартовом отрезке, «Металлург» также обеспечил себе комфортный перевес во второй игре уже в первом периоде.
– Надо все игры играть с первой и до последней минуты.

– Есть отличие по ощущениям гостевой модели от домашней для «Металлурга»?
– Нет, мы пытаемся навязывать свой хоккей, играем в свою игру, – сказал Нечаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

