Нападающий «Металлурга» Нечаев высказался о поражении в третьем матче полуфинала

Нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев оценил поражение в третьем матче серии с «Ак Барсом» (1:4, 1-2).
– Что пошло не так? Команда нашла ключи к победе во второй игре, но сегодня вновь упустила нить происходящего.
– В принципе, мы хорошо провели два последних периода, в первом мы совершили несколько ошибок, которые стали ключевыми в этой игре.
– Ключевыми в этой серии становятся первые периоды? Две победы «Ак Барса» были оформлены де-факто в стартовом отрезке, «Металлург» также обеспечил себе комфортный перевес во второй игре уже в первом периоде.
– Надо все игры играть с первой и до последней минуты.
– Есть отличие по ощущениям гостевой модели от домашней для «Металлурга»?
– Нет, мы пытаемся навязывать свой хоккей, играем в свою игру, – сказал Нечаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 30 апреля 2026
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
07:48
-
06:54
-
06:43
-
06:24
-
06:04
-
05:52
-
04:48
-
04:27
-
02:55
- 29 апреля 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:57
-
22:50
-
22:33
-
22:13
-
22:09