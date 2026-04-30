Пропускавший начало полуфинальной серии с «Ак Барсом» Нечаев рассказал о доверии Разина

Нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал о доверии со стороны главного тренера Андрея Разина.

– Насколько сложно было влиться в эту серию? Вас подключили к основе только ко второй игре.
– Включался с первых минут, пацаны поддерживали, помогали как могли, подсказывали. Но всё нормально, сразу включился.

– «Металлург» – уникальная команда, которая ведёт борьбу за Кубок, но активно задействует молодых игроков, даже на лидерских позициях. Это доверие главного тренера окрыляет?
– Конечно, если нам доверяет главный тренер – мы должны это доверие оправдывать. Но нужно просто играть в свой хоккей, показывать ту игру, которую ты можешь. Выкладываться на полную, – сказал Нечаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Такой «Ак Барс» не остановить! «Металлург» проиграл уже второй матч в полуфинале КХЛ
Видео
Такой «Ак Барс» не остановить! «Металлург» проиграл уже второй матч в полуфинале КХЛ
Комментарии
