Пропускавший начало полуфинальной серии с «Ак Барсом» Нечаев рассказал о доверии Разина

Нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал о доверии со стороны главного тренера Андрея Разина.

– Насколько сложно было влиться в эту серию? Вас подключили к основе только ко второй игре.

– Включался с первых минут, пацаны поддерживали, помогали как могли, подсказывали. Но всё нормально, сразу включился.

– «Металлург» – уникальная команда, которая ведёт борьбу за Кубок, но активно задействует молодых игроков, даже на лидерских позициях. Это доверие главного тренера окрыляет?

– Конечно, если нам доверяет главный тренер – мы должны это доверие оправдывать. Но нужно просто играть в свой хоккей, показывать ту игру, которую ты можешь. Выкладываться на полную, – сказал Нечаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.