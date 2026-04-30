20-летний нападающий «Металлурга» Нечаев рассказал об отличиях игры в КХЛ и в МХЛ

Нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал об отличиях игры в КХЛ и в МХЛ.

– Как чисто психологически не задрожать, когда выходишь играть в полуфинале против «Ак Барса»? Ещё совсем недавно вы играли в МХЛ и даже матчи за ДЮСШ.

– Давления нет, хоккей – это та же игра, нет отличий больших. Нужно выходить и играть. Разумеется, отличается уровень, ты должен выходить и быстрее думать. Быстрее включаться.

– Следующий матч серии – ключевой для перспектив «Металлурга»?

– Конечно. Каждый матч ключевой, нужно выходить и выкладываться на полную. Но сейчас особенно, – сказал Нечаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.