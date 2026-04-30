Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался об игре в звене с Яшкиным и Фисенко

Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался об игре в звене с Яшкиным и Фисенко
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался об игре в звене с Дмитрием Яшкиным и Михаилом Фисенко.

– Ваше звено показывает прогресс от игры к игре, ярко себя показывает Дмитрий Яшкин. Удалось почувствовать в плей-офф «химию», которой не хватало в регулярном чемпионате?
– Нас поставили одной тройкой уже в конце сезона, вместе в регулярке сыграли всего 15 игр, так что сыгрывались, действительно, нужно было время, чтобы найти ту самую «химию». Сейчас в плей-офф уже отлично чувствуем друг друга.

– Плей-офф время нижних звеньев, в этот раз Дмитрий Кателевский оформил дубль. Когда закрывают лидеров, открываются неожиданные герои?
– У нас все 20 игроков в команде – лидеры. Нет такого разделения, – сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Такой «Ак Барс» не остановить! «Металлург» проиграл уже второй матч в полуфинале КХЛ
Такой «Ак Барс» не остановить! «Металлург» проиграл уже второй матч в полуфинале КХЛ
