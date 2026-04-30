19-летний Фёдоров рассказал об игре в первом звене «Металлурга» с Ткачёвым и Канцеровым

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров рассказал об игре в первом звене с Владимиром Ткачёвым и Романом Канцеровым.

– Насколько сложно было перестраиваться? Вас по ходу серии переводили из одного звена в другое.

– Мы по ходу сезона пробовали разные сочетания, я играл и с теми, и с другими партнёрами. Для меня особо не составило труда перестроиться. Что с Люком Джонсоном и Никитой Коротковым приятно вместе играть, что с Романом Канцеровым и Владимиром Ткачёвым. Мне со всеми удобно и интересно.

– Какая-то дополнительная ответственность чувствуется? Всё-таки первое звено, определённый статус.

– Я бы не сказал, что это несёт в себе дополнительную ответственность, что я играю в первом звене. Просто выходишь играть в хоккей, неважно, в каком звене, ты просто делаешь свою работу.

– Приятно, что в вашей команде дают шанс проявить себя в лидерской тройке даже молодым ребятам?

– Безусловно, приятно, главное — оправдывать это доверие, выходить и через работу всё показывать, – сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.