Нападающий «Металлурга» Фёдоров рассказал о настрое команды на четвёртый матч полуфинала

Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров рассказал о настрое команды на четвёртый матч полуфинала с «Ак Барсом». После трёх игр серии полуфинала Кубка Гагарина магнитогорская команда уступает со счётом 1-2.

– Четвёртый матч в этой серии будет ключевым?

– Каждый матч в этой серии – ключевой. Не могу сказать, что четвёртый отличается особенно, следующая игра будет важна, сейчас нужно отдохнуть, восстановиться, сделать правильные выводы и выходить уже совсем с другим настроем на следующую игру, – сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Четвёртый матч серии состоится 1 мая в Казани.