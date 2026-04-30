Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы как семья». Кросби эмоционально высказался об игре с Малкиным и Летангом

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби эмоционально высказался об игре с российским форвардом Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом. Хоккеисты всю карьеру провели в одном клубе и завоевали вместе три Кубка Стэнли. «Питтсбург» завершил сезон поражением в шестом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ, 2-4). Этот сезон был 20-м совместным для хоккеистов.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Йорк (Мичков, Кейтс) – 77:32    

«Честно говоря, это сложно выразить словами. Наверное, мы просто к этому привыкли, но, я думаю, мы вместе как семья. Это лучшее описание. У нас были и отличные победы, и тяжёлые поражения, как сегодняшнее. В конечном счёте мы играем вместе уже очень давно. Я очень благодарен за возможность играть с ними так долго. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Действующий контракт 39-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 30 июня 2026 года.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Последний матч Малкина в плей-офф НХЛ? «Питтсбург» закончил сезон
Видео
Последний матч Малкина в плей-офф НХЛ? «Питтсбург» закончил сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android