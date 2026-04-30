«Мы как семья». Кросби эмоционально высказался об игре с Малкиным и Летангом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби эмоционально высказался об игре с российским форвардом Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом. Хоккеисты всю карьеру провели в одном клубе и завоевали вместе три Кубка Стэнли. «Питтсбург» завершил сезон поражением в шестом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ, 2-4). Этот сезон был 20-м совместным для хоккеистов.

«Честно говоря, это сложно выразить словами. Наверное, мы просто к этому привыкли, но, я думаю, мы вместе как семья. Это лучшее описание. У нас были и отличные победы, и тяжёлые поражения, как сегодняшнее. В конечном счёте мы играем вместе уже очень давно. Я очень благодарен за возможность играть с ними так долго. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Действующий контракт 39-летнего Малкина с «Питтсбургом» истекает 30 июня 2026 года.