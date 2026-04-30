«Мы опустошены». Защитник «Питтсбурга» Карлссон — о поражении в серии с «Филадельфией»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон высказался о настроении в раздевалке после завершения сезона поражением в шестом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ, 2-4).

«Очевидно, мы опустошены. Думаю, сегодня мы сыграли свою лучшую игру в серии. Соперник гнулся, но не сломался, и поэтому они проходят во второй раунд. Жаль, что у нас не хватило сил.

Если бы мы играли так с первого матча серии, я думаю, мы были бы в гораздо лучшем положении. К сожалению, этого не произошло. Сегодня ребята отлично постарались. Думаю, мы играли так, как и планировали с самого начала. Но, опять же, вся заслуга принадлежит сопернику. Нужно понимать, что ты играешь против хороших игроков и хороших команд. И нас переиграли в этой серии», — цитирует Карлссона пресс-служба клуба.