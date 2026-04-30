Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это очень больно». Главный тренер «Питтсбурга» — о вылете в первом раунде Кубка Стэнли

Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз высказался о поражении в шестом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ, 2-4) и завершении сезона. Тренер отметил, что его команда хорошо играла, но не смогла перевести серию в седьмой матч и продлить сезон.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
30 апреля 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 0
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Йорк (Мичков, Кейтс) – 77:32    

«Ребята боролись, у нас были моменты, были шансы, были сейвы. Я думаю, ребята сделали всё, что от них требовалось, но такое иногда случается. Ни в коем случае я не ожидал, что сезон закончится сегодня. Я думаю, что все в этой команде — игроки и персонал — вложили много сил. Поэтому когда всё заканчивается подобным образом, это очень больно», — цитирует Мьюза пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android