«Это очень больно». Главный тренер «Питтсбурга» — о вылете в первом раунде Кубка Стэнли

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз высказался о поражении в шестом матче серии с «Филадельфией Флайерз» (0:1 ОТ, 2-4) и завершении сезона. Тренер отметил, что его команда хорошо играла, но не смогла перевести серию в седьмой матч и продлить сезон.

«Ребята боролись, у нас были моменты, были шансы, были сейвы. Я думаю, ребята сделали всё, что от них требовалось, но такое иногда случается. Ни в коем случае я не ожидал, что сезон закончится сегодня. Я думаю, что все в этой команде — игроки и персонал — вложили много сил. Поэтому когда всё заканчивается подобным образом, это очень больно», — цитирует Мьюза пресс-служба клуба.