Защитник «Локомотива» Сергеев стал самым проверяемым на допинг хоккеистом КХЛ

Защитник «Локомотива» Сергеев стал самым проверяемым на допинг хоккеистом КХЛ
Защитника ярославского «Локомотива» Андрея Сергеева чаще других хоккеистов проверяло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первом квартале 2026 года, сообщает ТАСС.

Андрей Сергеев за первые три месяца был проверен на допинг трижды, по два раза проходили тестирование РУСАДА нападающий московского «Спартака» Никита Коростелёв и форвард нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов. По одному разу были проверены 128 хоккеистов, играющих в КХЛ и других российских лигах.

В 2025 году Российское антидопинговое агентство протестировало 470 хоккеистов разных возрастов, а также игроков в следж-хоккей.

