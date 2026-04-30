Дорофеев — четвёртый игрок в истории НХЛ, трижды сравнявший счёт в одном матче плей-офф
Поделиться
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой Маммот» (5:4 2ОТ, 3-2).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 17:11 1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 19:19 (pp) 1:2 Круз (Келлер, Сергачёв) – 30:40 2:2 Дорофеев (Теодор, Барбашёв) – 35:37 3:2 Теодор (Стоун) – 37:17 3:3 Гюнтер (Ямамото, Уигар) – 45:54 3:4 Карконе (Керфут) – 52:42 4:4 Дорофеев (Смит, Айкел) – 59:07 5:4 Хауден (Марнер) – 85:28 (sh)
25-летний россиянин трижды сравнивал счёт по ходу игры: 1:1 после гола в большинстве на последней минуте первого периода, 2:2 во втором периоде и 4:4 на отметке 59:07 в формате «6 на 5».
Дорофеев стал четвёртым хоккеистом в истории плей-офф НХЛ с таким достижением. Подобное в Кубке Стэнли удавалось только Дэйлу Хантеру (1993 год), Дирку Грэму (1992) и Мишелю Гуле (1985).
В текущем плей-офф НХЛ на счету российского форварда «Вегаса» четыре гола в пяти матчах.
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:05
-
07:48
-
06:54
-
06:43
-
06:24
-
06:04
-
05:52
-
04:48
-
04:27
-
02:55
- 29 апреля 2026
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:57
-
22:50