Брэди Ткачук отреагировал на слухи о возможном уходе из «Оттавы»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук опроверг слухи о возможном обмене из канадского клуба. Срок действующего контракта 26-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Мне кажется, я отвечал на этот вопрос сотни раз. Честно говоря, это начинает раздражать. Я полностью предан команде и городу, никогда не говорил об уходе и не показывал, что хочу уйти. Слухи стали отвлекающим фактором, с этим очень трудно смириться.

Мы проведём обычный разговор с генменеджером о том, что он думает о команде и моей игре. Я старался сделать всё возможное, но сыграл недостаточно хорошо. Казалось, что ничего не получается, шайба не идёт в ворота и всё складывается против меня. Это тяжело, но приходится справляться. Когда у меня не получается, это сильно подрывает уверенность в себе», – цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачук набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, но не набрал ни одного очка в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0-4).

