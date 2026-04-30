«Вегас» установил уникальное достижение в истории НХЛ

В ночь с 29 на 30 апреля завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии 3-2.
В истории НХЛ было 29 случаев, когда команда проигрывала в третьем периоде в каждой из первых пяти игр серии плей-офф. Из этих 29 команд 28 либо уступали в серии после пяти матчей, либо уже проиграли серию после пятого матча.
Единственной командой в истории, избежавшей подобного результата, стал «Вегас» в текущей серии с «Ютой». «Золотые рыцари» уступали по ходу всех третьих периодов в пяти матчах серии. Однако на данный момент команда ведёт в серии со счётом 3-2.
Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 2 мая.
- 30 апреля 2026
- 29 апреля 2026
