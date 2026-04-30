Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Вегас» установил уникальное достижение в истории НХЛ

В ночь с 29 на 30 апреля завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Счёт в серии 3-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Марино (Келлер, Шмальц) – 17:11     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 19:19 (pp)     1:2 Круз (Келлер, Сергачёв) – 30:40     2:2 Дорофеев (Теодор, Барбашёв) – 35:37     3:2 Теодор (Стоун) – 37:17     3:3 Гюнтер (Ямамото, Уигар) – 45:54     3:4 Карконе (Керфут) – 52:42     4:4 Дорофеев (Смит, Айкел) – 59:07     5:4 Хауден (Марнер) – 85:28 (sh)    

В истории НХЛ было 29 случаев, когда команда проигрывала в третьем периоде в каждой из первых пяти игр серии плей-офф. Из этих 29 команд 28 либо уступали в серии после пяти матчей, либо уже проиграли серию после пятого матча.

Единственной командой в истории, избежавшей подобного результата, стал «Вегас» в текущей серии с «Ютой». «Золотые рыцари» уступали по ходу всех третьих периодов в пяти матчах серии. Однако на данный момент команда ведёт в серии со счётом 3-2.

Следующий матч между командами состоится в Солт-Лейк-Сити 2 мая.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
