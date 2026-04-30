«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 30 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первых двух матчах в Ярославле сильнее были хоккеисты омского клуба со счётом 5:2 и 3:1. В третьей игре волевую победу одержал «Локомотив» со счётом 4:2.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.