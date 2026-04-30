В ЦСКА ответили, жалеет ли клуб сейчас об обмене Константина Окулова в «Авангард»

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов ответил, жалеет ли армейский клуб сейчас об обмене нападающего Константина Окулова в «Авангард», где форвард является лучшим бомбардиром.

«Всегда легко что‑либо оценивать задним умом. Все мы прекрасно понимаем, кто такой Константин Окулов. Он обладает определённым мастерством. Но при этом мы также понимаем, что, когда игроки долго находятся в одном клубе, снижается градус накала, градус напряжения, градус ответственности. Слава богу, что сейчас у него всё складывается хорошо. Но вы правильно сами отметили, что перед обменом он не показывал игру, которую показывает сейчас.

Поэтому объективно говорим, что мы не жалеем о решении, потому что мы делаем всё во благо ЦСКА. И все дальнейшие перестановки будут делаться для того, чтобы создать коллектив, который будет добиваться результата, как это было на протяжении тех шести лет, когда ХК ЦСКА играл в финалах», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Лидер «Авангарда» или неувядающий ветеран? 10 лучших игроков первых раундов плей-офф КХЛ
Рейтинг
Лидер «Авангарда» или неувядающий ветеран? 10 лучших игроков первых раундов плей-офф КХЛ
