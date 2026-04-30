Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В ХК ЦСКА сообщили, планируются ли изменения в тренерском штабе или руководстве клуба

В ХК ЦСКА сообщили, планируются ли изменения в тренерском штабе или руководстве клуба
Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что никаких изменений в тренерском штабе или руководстве клуба не планируется. Главным тренером команды является Игорь Никитин.

«Прошёл ли совет директоров и ждать ли изменений? На этот вопрос, наверное, лучше ответит президент клуба. Но могу вам сказать, что на данный момент никаких изменений не планируется. Есть доверие к тренерскому штабу и ко мне на следующий сезон, поэтому совместная работа продолжается.

Что касательно наших целей и задач, то действительно наша первая команда три года не завоёвывает Кубок Гагарина. Тем не менее ЦСКА является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, и ни один другой клуб ещё больше не завоевал.

Также хочу сказать, что ХК ЦСКА — это не только первая команда. Это также ВХЛ, МХЛ и школа. Сейчас я вам скажу, что федерация хоккея Москвы поздравила нас с очередной победой школы. Мы снова заняли первое место на Первенстве Москвы, что является показателем работы всей структуры», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

