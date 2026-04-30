Директор ЦСКА — о пятилетнем контракте с Никитиным: никогда не было сожаления

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что в клубе не жалеют о долгосрочном контракте главного тренера Игоря Никитина. Специалист вернулся в армейский клуб после чемпионского сезона с «Локомотивом» и подписал с ЦСКА пятилетний контракт.

«Не было никогда сожаления. Пятилетний контракт — оценка его деятельности на протяжении многих лет. У нас есть понимание, как строить команду. Есть доверие к Никитину и его штабу по построению команды на длительный срок», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В первый сезон под руководством Никитина ЦСКА проиграл «Авангарду» во втором раунде Кубка Гагарина.