Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Никитин: лично я верю в Нестерова. Уверен, он принесёт пользу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что верит в то, что 33-летний защитник Никита Нестеров ещё способен приносить пользу команде.

— Способен ли сейчас олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр Никита Нестеров ещё делать максимум?
— Я Никиту достаточно хорошо знаю. Считаю, перечисленные регалии — это уже история, но они останутся с ним на всю жизнь. Он доказал этим сезоном, что мотивация ещё есть. Просто будем перестраиваться. Я лично верю в него. Уверен, он принесёт пользу команде. Моя задача как тренера – найти точки воздействия, помочь с мотивацией и хоккейным долголетием. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА, и ЦСКА для него много сделал. Немногие спортсмены могут на протяжении долгих лет, находясь в одной команде, выигрывая с этой командой, находить мотивацию. Вот как раз думаю, для него это и должно быть мотивацией. Он как раз исключительный в этом плане спортсмен, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?
Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?
Комментарии
