Никитин: лично я верю в Нестерова. Уверен, он принесёт пользу ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что верит в то, что 33-летний защитник Никита Нестеров ещё способен приносить пользу команде.

— Способен ли сейчас олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр Никита Нестеров ещё делать максимум?

— Я Никиту достаточно хорошо знаю. Считаю, перечисленные регалии — это уже история, но они останутся с ним на всю жизнь. Он доказал этим сезоном, что мотивация ещё есть. Просто будем перестраиваться. Я лично верю в него. Уверен, он принесёт пользу команде. Моя задача как тренера – найти точки воздействия, помочь с мотивацией и хоккейным долголетием. Он заслуженный человек, много сделал для ЦСКА, и ЦСКА для него много сделал. Немногие спортсмены могут на протяжении долгих лет, находясь в одной команде, выигрывая с этой командой, находить мотивацию. Вот как раз думаю, для него это и должно быть мотивацией. Он как раз исключительный в этом плане спортсмен, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.