Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — об уходе Спронга: здесь простой ответ. Мы выбрали молодых парней

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, почему в команде отказались от услуг мастеровитого нападающего Даниэля Спронга, который начал сезон в составе армейского клуба, а затем перешёл в «Автомобилист».

— Насколько вам сложно найти баланс между человеком, у которого желание забивать и работать на свою статистику, как Спронг, и людьми, которые готовы играть на команду?
— Здесь простой ответ. Мы сделали простой выбор в пользу Бучельникова, Полтапова, молодых парней, которые имеют талант, перспективу, но у них нет опыта. Опыт можно приобрести в таких сериях, как с «Авангардом», это часть процесса. Нельзя перескочить – всё равно вернёшься в начальную школу. Мы выбрали такой путь. Уверен, эти ребята, не только те, которых назвал, сейчас ещё не могут быть полноценными лидерами, но таковыми станут. Для них должен быть шанс, который они получили.

— А если брать со стороны ребят отношение к делу, насколько вы довольны вообще в целом игроками, как прогресс их оцените?
— Я даже бы не прогресс оценил. Ребята выбрались из очень непростой ситуации. Были ниже ватерлинии, восьмёрки. Но они верили в себя, сражались, да и смогли прежде всего сами себе доказать, что как команда состоялись. Но чтобы сделать следующий шаг, может быть, времени не хватило. Может, слишком много сил ушло на то, чтобы самих себя обрести. Они достаточно хорошую работу провели, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?
Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android