Спортивный директор ЦСКА рассказал, в какой ситуации сейчас находится дело Каменева

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал, в какой ситуации сейчас находится дело нападающего Владислава Каменева, отстранённого за употребление допинга. О положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта 2025 года. Владислав Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026.

«Что касается Каменева, то Влад нанял юристов. У него достаточно серьёзная команда. Вопрос в подвешенном состоянии. Они готовят свою позицию. Насколько я знаю, слушание ещё не назначено, юристы клуба находятся на связи с его юристами. Совместными усилиями пытаемся выработать позицию и отстоять Влада», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.