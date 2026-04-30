Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный директор ЦСКА рассказал, в какой ситуации сейчас находится дело Каменева

Комментарии

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал, в какой ситуации сейчас находится дело нападающего Владислава Каменева, отстранённого за употребление допинга. О положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта 2025 года. Владислав Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026.

«Что касается Каменева, то Влад нанял юристов. У него достаточно серьёзная команда. Вопрос в подвешенном состоянии. Они готовят свою позицию. Насколько я знаю, слушание ещё не назначено, юристы клуба находятся на связи с его юристами. Совместными усилиями пытаемся выработать позицию и отстоять Влада», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android