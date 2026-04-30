Денисов — о будущем Гарднера в ЦСКА: чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о будущем в команде нападающего Ретта Гарднера.

– Как быть с Реттом Гарднером? У него действующий контракт ещё на сезон, он является игроком, который хорош на «точке», как и почти любой североамериканец. Но у него один гол в 74 матчах сезона. И это легионер. Какие мысли о его будущем?

– Ваш вопрос понятен по одной простой причине. Это та статистика, которую вы называете. Безусловно, её никуда не убрать, и она есть. Но чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное (смеётся). Вспомните мультик.

Если убирать игрока, надо понять, кто на его место встанет. Это не простая работа. Её нужно вести аккуратно, скрупулёзно и при этом не нарушая регламента КХЛ. На данный момент у него действующий контракт, и он является игроком ЦСКА. Что будет дальше и как это будет, на это и есть работа спортивного менеджмента и тренерского штаба, – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.