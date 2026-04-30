ЦСКА находится на финальной стадии в переговорах о новом контракте с Климом Костиным

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что армейский клуб находится на финальной стадии в переговорах о новом контракте с Климом Костиным. Форвард пополнил состав армейцев по ходу регулярного сезона в результате обмена с «Авангардом».

«Да, по Климу Костину могу сказать, что у нас есть заинтересованность в продолжении сотрудничества. Мы практически на финальной стадии договорённости с ним. Он абсолютный профессионал в своей работе. Наверное, тренерский штаб тут может сказать больше о нём. Но как человек он полный профессионал. Габаритный, неуступчивый, напористый игрок», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.