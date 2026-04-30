«Глупо скрывать что-то». Главный тренер ЦСКА заявил о подготовке обмена Абрамова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что клуб планирует обменять нападающего Виталия Абрамова.

— Вопрос по персоналиям. Недавно стало известно, что сорвался переход Виталия Абрамова в «Салават Юлаев». Значит ли попытка обмена Абрамова, что вы не видите его в ЦСКА?

— Глупо скрывать что-то, процесс идёт. Если бы Уфа не отказалась, было бы всё постфактум. Всё достаточно просто, мы ищем игрока, который сможет отвечать нашим требованиям. Виталий не лучший сезон провёл. Не так хорошо его знаю. Вижу, что он свой потенциал раскрыть не может, для клуба и для него [обмен] будет лучшим решением, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.