Директор ЦСКА: с большой долей вероятности Эберт продолжит работу в другом клубе

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что защитник Ник Эберт с большой долей вероятности покинет армейский клуб. Американский игрок обороны провёл лишь 15 матчей за ЦСКА в прошлом сезоне с учётом плей-офф.

«Ник Эберт долго не играл и присоединился к нам [в ходе сезона]. Он показал спортивный результат и работу, к которой у нас нет никаких претензий. Но с учётом его запросов на следующий год на данный момент мы не нашли возможности удовлетворить его условия. Скажу как есть. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.