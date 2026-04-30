Никитин: если не можешь создать фундамент, следующий шаг непрогнозируем. Нужен костяк

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что продолжит работу по формированию состава команды в межсезонье.

— Как видите формирование состава на следующий сезон? Насколько сейчас точечно рассматриваются усиления, по каким позициям? Если можно, [назовите] какие-то имена? Кто точно покидает клуб, кто остаётся, с кем какие-то переговоры ведутся?

— Могу лишь только сказать, что работа ведётся, ведётся совместно с тренерским штабом. Безусловно, каждая фамилия, каждый кандидат обсуждаются совместно, принимается решение по тому или иному игроку. Работа ведётся абсолютно всеми клубами для подготовки к следующему сезону, это не секрет. Не буду так прямо рассказывать про будущее. У многих ребят есть действующие контракты. Одна из задач – создать коллектив. Задача сейчас – сохранить костяк, следующая – точечное усиление. Задача ЦСКА всегда понятна, требования к новичкам высокие. Не так просто это сделать, но этим занимаемся. Хотим сохранить костяк, который образовался — это очень важно. А вот следующий шаг — точечное усиление, оно не будет глобальным. Хоккеисты, которые под эти задачи подбираются, и ментально, и функционально, и психологически должны быть способны эти задачи решать.

— Вы сказали, что глобально не планируется никаких изменений, но в ЦСКА у многих защитников заканчиваются контракты…

— Ну вот мы говорили про Нестерова, задача – Нестерова переподписать. Охотюка переподписали. То есть мы говорим о сохранении костяка, это первый шаг. Его сделаем – будем отталкиваться от фундамента и наличия игроков, чтобы уже сделать следующий шаг. Потому что если не можешь создать фундамент, следующий шаг непрогнозируем, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.