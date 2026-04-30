В ХК ЦСКА рассказали, что не устраивает столичный клуб в новом регламенте КХЛ

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил, что ему не нравится новый пункт в регламенте КХЛ о том, что при выкупе контракта всё равно зарплата хоккеиста учитывается в потолке.

«Принятые вчера решения на совете директоров КХЛ про переподписание контрактов? Вы знаете, если мы говорим о том регламенте, который был принят, то было голосование, на котором со стороны клуба ЦСКА отмечены определённые возражения по этому вопросу.

Почему? Когда любой игрок переходит из одного клуба в другой и впоследствии получает зарплату от двух клубов – мы считаем это немного неправильным. Мне кажется, что предыдущие нормы, согласно которым при трудоустройстве игрока в новый клуб обязательства старой команды перед ним снимались, они были правильными.

Но не мне судить. Есть совет директоров. Есть большие дяди, которые развивают и управляют лигой. Но в моём понимании это мешает спортивному менеджменту», – передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.