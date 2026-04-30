Никитин: болею за «Локомотив», желаю им повторить успех, хотя будет непросто

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что желает «Локомотиву» стать обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне.

— Сейчас в полуфинале Кубка Гагарина интересная серия. Там, получается, ваша бывшая команда «Локомотив» встречается с обидчиком ЦСКА в этом сезоне. Насколько для вас эта серия интересна? С какими чувствами за ней следите?
— С одной стороны, смотрю как профессионал. Мне интересна вся четвёрка сильнейших. Наверное, в ней нет ни одной случайной команды. Ни в коем случае не хочется про обидчиков, они заслуженно нас обыграли, это надо принять с уважением и проанализировать. Я за Ярославль не то что переживаю, болею, там много парней, с которыми много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?
Версия 2.0. Почему ЦСКА Никитина не пришёл к быстрому успеху в первый год?
