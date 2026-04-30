Никитин — о прогрессе Гамзина: это и заслуга Самонова тоже

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о вратарской линии команды и отметил прогресс Дмитрия Гамзина.

— ЦСКА усилил вратарскую позицию по ходу сезона – выменяли Александра Самонова. Но вышло так, что в финальной части Дмитрий Гамзин переиграл Самонова и забрал пост первого номера. Ждёте ли от Самонова за межсезонье возвращение на тот уровень, на котором он когда-то находился? В новом сезоне будете возлагать на него более высокие надежды?
— Как раз сегодня с Саней разговаривали на эту тему. Здесь не только про него речь идёт, а про тандем. Самонов дал поддержку Дмитрию в плане того, что Саня по человеческим качества порядочный парень. Здоровая конкуренция всегда является двигателем прогресса. Дмитрий выиграл своё место в конкуренции. Мы заинтересованы, чтобы Саня ещё выше поднимал планку для Дмитрия, потому что вратарская бригада – это априори то, что даёт шанс команде на ошибку. Прогресс Дмитрия – заслуга Сани тоже, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

