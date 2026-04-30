Никитин — о сезоне ЦСКА: если бы выжали максимум, мы бы тут не сидели

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что в прошедшем сезоне команда не показала свой максимум под его руководством.

— Насколько можно сказать, что вы выжали максимум из того состава, который был?
— Если бы выжали максимум из ребят, мы б тут не сидели сейчас на пресс-конференции, а были бы где, получается? У нас домашняя игра была бы с Ярославлем. Как раз не смогли на пределе возможностей провести серию с «Авангардом». Уверен, у нас был потенциал обыграть этого очень серьёзного соперника. Но только если бы мы были на максимуме своих возможностей. Результат серии показал, что максимум выжать не смогли из нашей команды, хотя я вижу потенциал в ребятах. Но это наша недоработка, тренерского штаба, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

