Величкин: скорее всего, Малкин останется в НХЛ. В России он таких денег не заработает

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о будущем Евгения Малкина. Действующий контракт 39-летнего форварда с «Питтсбург Пингвинз» рассчитан до лета 2026 года. Зарубежные СМИ сообщают, что россиянин может продлить контракт на год и $ 5 млн за сезон.

«Думаю, это очень хорошие деньги для одного сезона. И, скорее всего, он останется в НХЛ – в России он этих денег не заработает. Жизнь хоккеиста коротка, 40 лет – это практически предел, как-то надо дальше жить, и всё будет направлено на то, чтобы заработать на остаток жизни.

Если у него хватит сил и желания, то год-другой может поиграть в КХЛ, но он будет слушать свой организм. В этом плане он очень щепетильный, и просто так в любой команде, неважно, в какой лиге, он не будет. Важно, что он понимает, что он любит быть в команде впереди на белом коне, и в этом его сила», – цитирует Величкина ТАСС.