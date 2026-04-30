Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин: скорее всего, Малкин останется в НХЛ. В России он таких денег не заработает

Комментарии

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о будущем Евгения Малкина. Действующий контракт 39-летнего форварда с «Питтсбург Пингвинз» рассчитан до лета 2026 года. Зарубежные СМИ сообщают, что россиянин может продлить контракт на год и $ 5 млн за сезон.

«Думаю, это очень хорошие деньги для одного сезона. И, скорее всего, он останется в НХЛ – в России он этих денег не заработает. Жизнь хоккеиста коротка, 40 лет – это практически предел, как-то надо дальше жить, и всё будет направлено на то, чтобы заработать на остаток жизни.

Если у него хватит сил и желания, то год-другой может поиграть в КХЛ, но он будет слушать свой организм. В этом плане он очень щепетильный, и просто так в любой команде, неважно, в какой лиге, он не будет. Важно, что он понимает, что он любит быть в команде впереди на белом коне, и в этом его сила», – цитирует Величкина ТАСС.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android