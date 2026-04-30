Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев: боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства

Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Артёма Дзюбы и Александра Овечкина в политике. В июне у Овечкина истекает контракт с «Вашингтон Кэпиталз» – ранее хоккеист объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ. Контракт Дзюбы с «Акроном» также истекает по окончании сезона.

«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами».

Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниева Sport24.

Материалы по теме
Овечкин или Кросби — кто выиграл легендарное противостояние? Решаем, кто же всё-таки круче
Овечкин или Кросби — кто выиграл легендарное противостояние? Решаем, кто же всё-таки круче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android