Губерниев: боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Артёма Дзюбы и Александра Овечкина в политике. В июне у Овечкина истекает контракт с «Вашингтон Кэпиталз» – ранее хоккеист объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ. Контракт Дзюбы с «Акроном» также истекает по окончании сезона.

«Чтобы быть депутатами, надо войти в какую-то партию, собрать единомышленников и сделать так, чтобы у тебя была программа. Это же не просто: «Они могли бы быть депутатами».

Они действующие спортсмены – пусть продолжают играть. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниева Sport24.