Павел Дорофеев оценил свой хет-трик в пятом матче серии с «Ютой»

Форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о своём хет-трике в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой Маммот» (5:4 2ОТ, 3-2). 25-летний россиянин трижды сравнивал счёт по ходу игры, в том числе на последней минуте основного времени.

– Какие эмоции вы испытали после третьей шайбы?

– Я был очень воодушевлён. Хорошие вещи случаются, когда идёшь на пятак.

– Это то, чего хотел от вас Торторелла? Какую установку он вам давал?

– Играть в свой хоккей и бросать по воротам, когда есть возможность.

– «Вегасу» регулярно удаётся отыгрываться, уступая по ходу матча.

– Мы не сдаёмся до финального свистка, мы всегда помогаем друг другу и верим в себя.

– Что нужно, чтобы победить в серии?

– Придерживаться плана на игру и не сбавлять обороты, – цитирует Дорофеева пресс-служба клуба.