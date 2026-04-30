Фетисов высказался о возможном предвзятом отношении во время выбора обладателя «Везины»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил, может ли быть предвзятое отношение при выборе обладателя награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — «Везина Трофи».

«В НХЛ лучшего вратаря выбирают известные специалисты, поэтому не думаю, что может быть какое-то предвзятое отношение к нашим ребятам. Но не очень хорошо знаю третьего претендента на приз «Везина Трофи». Думаю, что будет дана объективная оценка каждому из претендентов. Будем надеяться, что один из наших вратарей получит этот трофей», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

В тройку претендентов на награду вошли Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и американец Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).