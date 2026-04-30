Герман Титов покинул пост главного тренера «СКА-1946»

Пресс-служба МХК «СКА-1946» сообщила об уходе главного тренера Германа Титова. Контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.

«Герман Михайлович Титов присоединился к системе СКА в сезоне-2023/2024 и привёл «СКА-1946» ко второму в истории команды Кубку Харламова, а год спустя – к серебряным наградам Молодёжной хоккейной лиги. Хоккейный клуб СКА благодарит Германа Михайловича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в текущем сезоне «СКА-1946» уступил в первом раунде плей-офф Молодёжной хоккейной лиги «Красной Армии» со счётом 2-3 в серии.