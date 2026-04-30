Главный тренер «Авангарда» Буше оценил возвращение форварда Александра Волкова в состав

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о возвращении форварда Александра Волкова в состав на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (2-1).

«Александр мог выходить ещё в предыдущей встрече, но мы хотели всё-таки поберечь его, потому что счёт в серии был 2-0, можно было не форсировать события. При этом прекрасно понимаем, какую огромную пользу он приносит команде. Это была серьёзная потеря для нашего коллектива, потому что Волков здорово действует и в нападении, и в защите. И я уверен, что сегодня он тоже отметится полезными действиями», — цитирует Буше пресс-служба «Авангарда».