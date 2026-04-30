Олимпийский чемпион Сергей Андронов займёт должность тренера по развитию в системе ЦСКА

Экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов займёт должность тренера по развитию в системе армейского клуба. Об этом сообщил спортивный директор ЦСКА Денис Денисов на пресс-конференции по итогам сезона «Красной Армии».

«Есть тренеры, которые останутся, но также будут и новые члены тренерского штаба. Кандидатуры обсуждаются, подбираются. Всё-таки команда будет молодая, поскольку, как мы уже сказали, многие ребята из 2009 года подписали контракты.

Могу лишь анонсировать, что олимпийский чемпион Сергей Андронов со следующего сезона станет тренером по развитию вертикали ЦСКА. Он принял это предложение. Так что это ещё одна из кандидатур, которая поможет в становлении и развитии наших молодых талантов», — заявил Денисов.