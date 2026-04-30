«Он пришёл и произвёл фурор в НХЛ». Экс-форвард «Вашингтона» — об Александре Овечкине

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Лайк высказался о совместной игре с форвардом Александром Овечкиным.

«Ови пришёл и произвёл фурор в лиге… Просто потрясающий игрок. В то время хоккею это было необходимо. Мы только что пережили локаут, хоккей погряз в силовых приёмах, захватах и толчках. И тут появляется парень, который может переломить ход игры, который умеет играть красиво и эффектно и не боится быть в центре внимания. Это было действительно переломное время для развития хоккея, какое же это было счастье — играть бок о бок с рок-звездой на льду в течение следующего 10-летия», — приводит слова Лайка The Hockey News.