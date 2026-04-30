«Команда всегда важнее, чем любой из игроков». Ротенберг — о ситуации Мичкова во «Флайерз»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию Матвея Мичкова, которого главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет не включил в состав на пятый матч серии плей‑офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

— Как вы относитесь к тому, что Рик Токкет снял с матча форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова, выразив тем самым недовольство его игрой?

— Надо ещё понять, что там точно произошло. Но я так отвечу: команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Если есть выбор между любым хоккеистом, даже если его зовут Матвей Мичков, и командой, на первом месте — команда.

Наверное, в этом смысле тренер принял правильное решение. Что было между Токкетом и Мичковым — я не знаю всех деталей. Но всегда очень важное значение имеет дисциплина. Понимаете, какая ситуация: если Токкет разрешит Мичкову опаздывать в аэропорт, не приходить на собрания, вся команда развалится. Игроки тогда скажут тренеру: «Тебя не уважает этот звёздный игрок». И в этот момент команда уже обречена. Она точно ничего не выиграет, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».