Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Команда всегда важнее, чем любой из игроков». Ротенберг — о ситуации Мичкова во «Флайерз»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию Матвея Мичкова, которого главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет не включил в состав на пятый матч серии плей‑офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

— Как вы относитесь к тому, что Рик Токкет снял с матча форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова, выразив тем самым недовольство его игрой?
— Надо ещё понять, что там точно произошло. Но я так отвечу: команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Если есть выбор между любым хоккеистом, даже если его зовут Матвей Мичков, и командой, на первом месте — команда.

Наверное, в этом смысле тренер принял правильное решение. Что было между Токкетом и Мичковым — я не знаю всех деталей. Но всегда очень важное значение имеет дисциплина. Понимаете, какая ситуация: если Токкет разрешит Мичкову опаздывать в аэропорт, не приходить на собрания, вся команда развалится. Игроки тогда скажут тренеру: «Тебя не уважает этот звёздный игрок». И в этот момент команда уже обречена. Она точно ничего не выиграет, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

