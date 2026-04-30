Рыбин: в хоккее главных тренеров-женщин в России никогда не будет

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о возможности появления женщин в тренерских штабах клубов России.

«По моему мнению, главных тренеров-женщин в России никогда не будет. Женщину-тренера во главе мужской команды КХЛ и ВХЛ я не вижу вообще. Даже больше скажу: я сейчас и таких фамилий не вижу, кто объективно мог бы возглавить команду. Раньше ещё как-то следил за этой темой, но сейчас вообще не вижу тех, кто мог бы это сделать. У тебя всё равно должен быть определённый багаж знаний и богатый опыт — это всё нужно для успешной работы. Будем честны, женщине-тренеру было бы очень трудно справиться с мужской командой, есть много факторов», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».